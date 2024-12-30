На 101-м году жизни умер 39-й президент США Джимми Картер. Бывший глава Белого дома, известный своей активной миротворческой деятельностью и гуманитарной работой после завершения политической карьеры, скончался в своем доме в штате Джорджия. Картер внес значительный вклад в глобальные усилия по решению конфликта на Ближнем Востоке и поддержке прав человека, за что был удостоен Нобелевской премии мира. Его отношения с СССР в годы президентства были отмечены как напряженной политической борьбой, так и попытками установления диалога. Одним из символичных моментов этих отношений стал поцелуй с Леонидом Брежневым на церемонии подписания соглашения о сокращении стратегических вооружений в 1979 году, что стало знаковым моментом на фоне Холодной войны.

29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер. В последние годы он боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг. В феврале 2023 года бывший президент после ряда госпитализаций отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства.

Его смерть стала знаковым событием, завершающим вековую жизнь одного из самых известных американских политиков и гуманитарных деятелей. Картер оставил след в международных отношениях, в том числе в контексте взаимодействия с СССР, а затем и с постсоветской Россией.

Избранный президент США Дональд Трамп и уходящий глава государства Джо Байден выразили соболезнования в связи с кончиной Картера.

«Он упорно трудился, чтобы сделать Америку лучше, и за это я выражаю ему свое глубочайшее уважение», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В заявлении Белого дома говорится, что «Америка и весь мир потеряли выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста».

Президент США

Джимми Картер вступил в должность президента США в 1977 году, сосредоточившись на внутренних реформах и защите прав граждан. Его администрация придавала особое значение энергетической политике: Картер запустил программы по снижению зависимости от импорта нефти, развитию альтернативных источников энергии и повышению энергоэффективности. В 1979 году он произнес известную «речь о кризисе уверенности», в которой призвал американцев к экономии энергии и укреплению моральных ценностей.

Одним из первых шагов Картера на посту президента стало издание указа о полном помиловании уклонистов от призыва на военную службу во время войны во Вьетнаме.

Этот шаг был воспринят неоднозначно: часть американского общества поддержала его как акт национального примирения, однако многие ветераны и консервативные круги сочли его предательством памяти погибших.

Важнейшим успехом президентства Картера стало подписание в 1978 году Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем, которые положили конец многолетнему конфликту на Ближнем Востоке.

Однако внутреннюю политику Картера часто критиковали за недостаточную эффективность, особенно в условиях экономического кризиса, вызванного инфляцией и ростом цен на энергоносители. Эти факторы, наряду с неудачным урегулированием Иранского кризиса с захватом заложников, существенно подорвали популярность Картера.

Иранский кризис и захват заложников

Иранский кризис стал одним из самых сложных эпизодов в президентстве Джимми Картера. В ноябре 1979 года группа радикально настроенных иранских студентов захватила американское посольство в Тегеране, взяв в заложники 52 сотрудника. Этот акт терроризма стал реакцией на решение США предоставить убежище шаху Мохаммеду Резе Пехлеви, свергнутому во время Исламской революции. Для многих иранцев это символизировало продолжение американского вмешательства в дела страны.

Заложников удерживали 444 дня, что значительно подорвало позиции Картера на внутренней политической арене.

Его администрация предприняла несколько попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем, однако переговоры не привели к быстрому решению. В апреле 1980 года была проведена военная операция «Орлиный коготь» с целью освобождения заложников, но она завершилась провалом, в результате чего погибли восемь американских военнослужащих. Эта неудача стала тяжелым ударом по репутации президента, усилив критику со стороны оппозиции.

Заложники были освобождены только в январе 1981 года, спустя несколько минут после инаугурации нового президента Рональда Рейгана. Несмотря на то, что освобождение стало возможным благодаря усилиям Картера, оно произошло уже после его ухода из Белого дома.

Политика разрядки и переговоры с СССР

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Одним из ключевых направлений его внешней политики стало взаимодействие с Советским Союзом. Картер вступил в должность с целью продолжить политику разрядки, начатую его предшественниками. Он рассматривал дипломатию как инструмент для достижения устойчивого мира между двумя сверхдержавами.

Наиболее знаковым событием его президентства стало подписание в 1979 году Договора о сокращении стратегических вооружений (СОУ-2) с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Этот документ стал важным шагом в ограничении ядерных арсеналов двух стран. Подписание сопровождалось знаменитым «поцелуем Брежнева» (не самым известным) — жестом, который символизировал стремление к миру и сотрудничеству, несмотря на идеологические различия.

close Президент США Джимми Картер и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев перед подписанием советско-американских документов об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) в Вене, июнь 1979 года Владимир Акимов/РИА «Новости»

Однако ратификация договора в США была приостановлена в связи с вводом советских войск в Афганистан, что стало поворотным моментом в американо-советских отношениях.

Картер резко осудил действия СССР, объявив бойкот Олимпийским играм 1980 года в Москве. Его администрация также инициировала серию санкций, включая ограничения на поставки зерна в СССР, что стало болезненным ударом для советской экономики. Холодная война вступила в новую фазу конфронтации.

Правозащитная деятельность и СССР

Картер сделал права человека одной из центральных тем своей внешней политики. Он активно критиковал советское руководство за преследование диссидентов, ограничения свободы слова и нарушения прав граждан. Москва рассматривала подобные заявления как вмешательство во внутренние дела СССР.

Картер неоднократно публично выступал в поддержку академика Андрея Сахарова, призывая вернуть его из ссылки.

Этот подход получил широкую поддержку в западных странах, но в СССР его воспринимали как пропаганду.

Постпрезидентская деятельность и Россия

После ухода из Белого дома Джимми Картер сосредоточился на гуманитарной и миротворческой деятельности. Он основал Центр Картера, который занимается наблюдением за выборами, урегулированием конфликтов и борьбой с заболеваниями в развивающихся странах. В этом качестве он косвенно взаимодействовал с Россией, например, поддерживая демократические процессы в постсоветском пространстве.

Картер внимательно следил за событиями в России после распада СССР. Он открыто критиковал действия правительства, направленные на ограничение свободы прессы и правозащитной деятельности.

Однако он также выступал за диалог с Москвой, утверждая, что изоляция России приведет к новым конфликтам.

В 2002 году Джимми Картер был удостоен Нобелевской премии мира за свои усилия по продвижению мира, демократии и правам человека на протяжении нескольких десятилетий после завершения своего президентства. Он был награжден за активную роль в миротворческих инициативах, а также правозащитную деятельность.