Бывший президент Уругвая Хосе Мухика отказался бороться с раком

Бывший президент Уругвая, 89-летний Хосе Мухика, объявил о том, что больше не может бороться с раком и прощается с соотечественниками. Об этом сообщает El Tiempo со ссылкой на интервью в Busqueda.

«Рак пищевода теперь распространился на печень. Это ничем не остановить», — заявил Мухика, добавив, что его тело не выдержит еще одной операции, а «воин имеет право на отдых».

Хосе Альберто Мухика Кордано — уругвайский политик левых взглядов, занимавший пост президента страны с 2010 по 2015 год. В прошлом году у него диагностировали рак пищевода, осложненный ранее перенесенным иммунологическим заболеванием, что затрудняет химиотерапию.

Мухика известен своей скромностью, что принесло ему прозвище «самый бедный президент в мире». Он жил на ферме недалеко от Монтевидео и отдавал большую часть своей президентской зарплаты на благотворительность.

На днях ученые впервые задокументировали случай передачи онкологического заболевания от пациента хирургу во время операции. Речь идет о «случайной трансплантации» злокачественной опухоли — фиброзной гистиоцитомы.

Ранее ученые «заставили» раковые клетки атаковать самих себя.