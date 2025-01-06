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Ученые «заставили» раковые клетки атаковать самих себя

New Atlas: раковые клетки могут самоуничтожаться при недостатке двух аминокислот
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Depositphotos

Ученые из Университета Северной Калифорнии и Колумбии установили, что исключение из рациона аминокислот цистеина и метионина запускает процесс саморазрушения раковых клеток. Об этом сообщает издание New Atlas.

Исследователи сосредоточились на изучении глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. В ходе экспериментов на животных было установлено, что диета с низким содержанием определенных аминокислот способствует самоуничтожению опухолевых клеток и усиливает эффективность химиотерапии. Речь идет о цистеине и метионине — серосодержащих аминокислотах. Они содержатся в пшенице, овсяных хлопьях, бобовых, мясе, рыбе и яйцах.

Применение такого подхода в рамках эксперимента позволило снизить дозировки токсичных химиотерапевтических препаратов, уменьшая их побочные эффекты для пациентов. Это открытие открывает перспективы разработки более безопасных и эффективных методов лечения рака, при которых организм сам участвует в борьбе с болезнью.

На данный момент ученые уже начали клинические испытания, чтобы оценить эффективность метода для людей с глиобластомой. Однако исследователи предупреждают, что процесс оценки эффективности и внедрения подобных открытий может занять годы.

Ранее в Британии заявили о возможном прорыве в создании вакцины против рака в 2025 году.

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