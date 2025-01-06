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Немецкий хирург «заразился» раком от пациента

NEJМ: хирург из Германии заразился гистиоцитомой от пациента во время операции
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Depositphotos

Ученые впервые задокументировали случай передачи онкологического заболевания от пациента хирургу во время операции. Речь идет о «случайной трансплантации» злокачественной опухоли — фиброзной гистиоцитомы. Этот уникальный случай описан в научной статье в New England Journal of Medicine (NEJМ).

53-летний хирург из Германии получил порез руки при установке дренажа пациенту с раком мягких тканей. Несмотря на немедленную обработку и перевязку раны, спустя пять месяцев на месте пореза образовалось уплотнение. Проведенные исследования показали, что опухоль хирурга была злокачественной и генетически идентичной раку пациента.

Фиброзная гистиоцитома — редкий вид злокачественной опухоли, ежегодно диагностируемый примерно у 1400 человек. Ученые отмечают, что данный случай уникален, поскольку иммунная система обычно отвергает чужеродные ткани. Однако у хирурга развилась «неэффективная противоопухолевая иммунная реакция», позволившая клеткам опухоли пациента прижиться.

Пациент, у которого проводилась операция, ушел из жизни через несколько месяцев из-за осложнений, хотя хирургическое вмешательство прошло успешно. Хирургу была проведена операция и противоопухолевая терапия, что позволило предотвратить распространение рака. Спустя два года после удаления опухоли заболевание не рецидивировало.

Эксперты подчеркивают, что случаи передачи рака медицинским работникам крайне редки, и точная статистика отсутствует. Однако известно, что раковые клетки при некоторых видах онкологических заболеваний — например, раке груди, легких, печени и других органов — могут распространяться в ходе хирургических вмешательств. Поэтому медики призывают к строгому соблюдению всех мер предосторожности во время операций.

Ранее ученые «заставили» раковые клетки атаковать самих себя.

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