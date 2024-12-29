В МИД пригрозили ответом на блокировку российских Tg-каналов на Западе

МИД: Россия может симметрично ответить на блокировку Tg-каналов СМИ РФ на Западе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия может принять симметричные меры в ответ на блокировку западными странами Telegram-каналов, принадлежащих российским СМИ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Захарова заявила о продолжающейся систематической чистке информационного пространства в странах «коллективного Запада» от любых источников информации, не соответствующих официальной линии. Она указала на массовую блокировку Telegram-каналов российских СМИ, включая «РИА Новости», МИЦ «Известия», RT, «Российскую газету», «Первый канал», телеканал «Россия 1» и НТВ, причем этот список, по ее словам, постоянно пополняется.

Дипломат отметила отсутствие внятных объяснений со стороны западных властей относительно причин блокировки, и отсутствие конкретных сведений о якобы имевших место нарушениях со стороны российских медиа-ресурсов.

Накануне сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости начали блокировать в Европе. Канал уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. При попытке посмотреть материалы появляется надпись о том, что он нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводится.

В сентябре 2024 года США ввели санкции против «России сегодня» и главы медиагруппы Дмитрия Киселева, а также RT и его главреда Маргариты Симоньян.

Ранее стало известно, когда могут заблокировать WhatsApp в России.