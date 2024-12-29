Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД пригрозили ответом на блокировку российских Tg-каналов на Западе

МИД: Россия может симметрично ответить на блокировку Tg-каналов СМИ РФ на Западе
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия может принять симметричные меры в ответ на блокировку западными странами Telegram-каналов, принадлежащих российским СМИ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Захарова заявила о продолжающейся систематической чистке информационного пространства в странах «коллективного Запада» от любых источников информации, не соответствующих официальной линии. Она указала на массовую блокировку Telegram-каналов российских СМИ, включая «РИА Новости», МИЦ «Известия», RT, «Российскую газету», «Первый канал», телеканал «Россия 1» и НТВ, причем этот список, по ее словам, постоянно пополняется.

Дипломат отметила отсутствие внятных объяснений со стороны западных властей относительно причин блокировки, и отсутствие конкретных сведений о якобы имевших место нарушениях со стороны российских медиа-ресурсов.

Накануне сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости начали блокировать в Европе. Канал уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. При попытке посмотреть материалы появляется надпись о том, что он нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводится.

В сентябре 2024 года США ввели санкции против «России сегодня» и главы медиагруппы Дмитрия Киселева, а также RT и его главреда Маргариты Симоньян.

Ранее стало известно, когда могут заблокировать WhatsApp в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами