В Пакистане 12 горняков оказались заблокированы в угольной шахте

Не менее 12 человек оказались заблокированы под землей после взрыва в угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на источник.

«12 шахтеров оказались в ловушке после того, как взрыв привел к обрушению угольной шахты недалеко от Кветты», — говорится в публикации.

Как сообщил изданию главный инспектор шахт провинции Абдул Гани Балох, в результате взрыва газа шахта в 70 километрах от столицы региона города Кветта обрушилась изнутри. Была организована операция по спасению шахтеров. Позднее представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд подтвердил, что речь идет о 12 заблокированных горняках.

В свою очередь министр горной промышленности и провинции Мир Шоаиб Ноширвани распорядился направить для работы в районе аварийной шахты два дополнительных отряда спасателей.

Dawn среди прочего пишет, что работники шахт жаловались на отсутствие средств защиты, а также на плохие условия труда, что является основными причинами частых несчастных случаев, как уже говорили представители профсоюзов.

До этого в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника произошло обрушение горной породы, в результате чего пострадали два человека. По данным МЧС, в момент обрушения в шахте находились два человека, они эвакуировались самостоятельно. Инцидент произошел в 9:10 по московскому времени.

Ранее в Якутии обрушилась шахта из-за землетрясения.