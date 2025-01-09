Путин решил приехать в отреставрированную консерваторию Петербурга

Путин пообещал приехать в консерваторию в Петербурге, где прошла реставрация

Владимир Путин заявил о намерении посетить Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, где завершилась реставрация исторического здания. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с правительством министр культуры Ольга Любимова сообщила президенту, что основные реставрационные работы были закончены летом 2024 года, и сейчас идет закупка музыкальных инструментов. Путин выразил интерес к судьбе старых инструментов, находившихся в консерватории. Любимова пояснила, что клавишные инструменты были заменены из-за износа, а часть струнных инструментов осталась.

Она также подтвердила, что все работы ведутся по графику и без нареканий со стороны министерства.

«Хорошо, я подъеду посмотрю потом», — сказал Путин.

В декабре в Париже спустя пять лет после пожара открылся собор Парижской Богоматери. Торжество по случаю открытия началось с колокольного звона. После этого архиепископ Парижа, монсеньор Лоран Ульрих постучал посохом в двери собора — этот ритуал ознаменовал начало церемонии.

Ранее в консерватории имени Римского-Корсакова из-за тепловентилятора произошел пожар.