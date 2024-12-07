В Париже после реставрации открылся Нотр-Дам

В Париже спустя пять лет после пожара открылся собор Парижской Богоматери. Трансляцию церемонии ведет BFMTV.

Как сообщает телеканал, торжество по случаю открытия началось с колокольного звона. После этого архиепископ Парижа, монсеньор Лоран Ульрих постучал посохом в двери собора — этот ритуал ознаменовал начало церемонии. Во время нее был показан документальный фильм, рассказывающий о пожаре в Нотр-Даме и работах специалистов по его восстановлению. Затем перед нефом началось выступление дуэта французских братьев-музыкантов — виолончелиста Готье Капюсона и скрипача Рено Капюсона. Они исполнили «Пассакалию» на музыку Георга Фридриха Генделя.

В соборе присутствуют многие мировые лидеры: кроме президента Франции Эммануэля Макрона с первой леди, приехали следующий президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер Италии Джорджа Мелони. Среди гостей также наследник британского престола принц Уильям, первая леди США Джилл Байден с дочерью, самый богатый человек в мире и американский миллиардер Илон Маск.

Пламя вспыхнуло в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Ранее папа Римский отказался открывать Нотр-Дам.