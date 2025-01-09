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Россиянин ворвался в квартиру незнакомцев, устроил драку и украл два телефона

В Магнитогорске мужчина ворвался в чужую квартиру и устроил драку
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Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Магнитогорске местный житель ворвался в чужую квартиру, устроил драку и украл два телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, неизвестный пьяный мужчина ворвался в квартиру дома и устроил там драку, избив хозяина и его племянника. Он также устроил в жилище погром и похитил оттуда два телефона. После этого злоумышленник стучался в другие квартиры, расположенные на той же площадке, и попытался скрыться.

Прибывшие на место после нажатия тревожной кнопки сотрудники частной охранной компании задержали подозреваемого по горячим следам. Предполагаемого злоумышленника передали сотрудникам полиции.

До этого на Ямале мужчина проник в дом к соседке и напал на нее ради драгоценностей. Он потребовал у потерпевшей деньги, а затем схватил ее за волосы и выволок на дачный участок.

Ранее пьяный россиянин угрожал фельдшерам скорой помощи пистолетом.

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