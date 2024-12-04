Россиянин напал с ножом на соседку ради драгоценностей

На Ямале мужчина проник в дом к соседке и напал на нее ради драгоценностей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В начале сентября 53-летний житель Тарко-Сале вооружился ножом и стал угрожать свой соседке применением насилия, опасного для жизни и здоровья. По версии следствия, сначала мужчина потребовал у потерпевшей деньги, а затем схватил ее за волосы и выволок на дачный участок, где вновь высказал угрозы и выдвинул повторное требование о передаче ему денежных средств.

Так и не получив желаемое, злоумышленник ворвался в дом пострадавшей, похитил оттуда комплект ювелирных украшений за 121 тыс. рублей и скрылся. В отношении нападавшего возбудили дело о разбое с незаконным проникновением в жилище. Сейчас подозреваемый уже находится под стражей, обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется расследование.

Ранее пациент ограбил больницу в Прикамье, в которую попал после пьяной драки.