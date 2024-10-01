Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин угрожал фельдшерам скорой помощи пистолетом

В Кемеровской области пьяный мужчина вызвал скорую помощь и напал на врачей

close
Росгвардия по Кемеровской области

В Кемерово нетрезвый мужчина вызвал себе скорую помощь и угрожал пистолетом врачам, прибывшим на вызов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии по СФО.

В Кемерово пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. Дебошир угрожал медикам пневматическим пистолетом.

На место был вызван наряд Росгвардии, хулигана удалось задержать. 33-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего и мотивы его поступка устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии пьяные приятели устроили драку с хирургом и росгвардейцами. Россиянин с разбитой головой вместе со своими спутниками ворвался в больницу, требуя оказать ему помощь. Врач согласился помочь раненому. Однако тот, оказавшись в кабинете, повздорил с хирургом, который перевязывал ему голову, и ударил его по лицу. К пациенту, который напал на медика, присоединились его пьяные друзья. На место была вызвана Росгвардия, которая задержала дебоширов, однако они не успокоились и набросились с кулаками на силовиков.

Ранее в Башкирии пациент напал на врача, потому что не хотел ждать своей очереди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами