Пьяный россиянин угрожал фельдшерам скорой помощи пистолетом

В Кемерово нетрезвый мужчина вызвал себе скорую помощь и угрожал пистолетом врачам, прибывшим на вызов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии по СФО.

В Кемерово пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. Дебошир угрожал медикам пневматическим пистолетом.

На место был вызван наряд Росгвардии, хулигана удалось задержать. 33-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего и мотивы его поступка устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии пьяные приятели устроили драку с хирургом и росгвардейцами. Россиянин с разбитой головой вместе со своими спутниками ворвался в больницу, требуя оказать ему помощь. Врач согласился помочь раненому. Однако тот, оказавшись в кабинете, повздорил с хирургом, который перевязывал ему голову, и ударил его по лицу. К пациенту, который напал на медика, присоединились его пьяные друзья. На место была вызвана Росгвардия, которая задержала дебоширов, однако они не успокоились и набросились с кулаками на силовиков.

Ранее в Башкирии пациент напал на врача, потому что не хотел ждать своей очереди.