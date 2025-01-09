Следователи осмотрели пекарни в Перми, где отравились 80 человек

В Перми следователи осмотрели пекарни, где отравились 80 человек

В Перми сотрудники правоохранительных органов осмотрели пекарни, где массово отравились люди. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

К текущему моменту следователи провели осмотр мест происшествий. Сотрудники правоохранительных органов занимаются допросом персонала и пострадавших. Точное количество потерпевших устанавливается, расследование находится на контроле в аппарате ведомства.

Инцидент произошел в сетевой пекарне «Хлебница». На данный момент сообщается о 80 пострадавших, которые отравились продукцией, продаваемой в точке общепита. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого у заболевших нашли возбудитель сальмонеллеза. В Роспотребнадзоре отметили, что все жители связали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен.

Ранее в Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха.