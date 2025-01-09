Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователи осмотрели пекарни в Перми, где отравились 80 человек

В Перми следователи осмотрели пекарни, где отравились 80 человек

В Перми сотрудники правоохранительных органов осмотрели пекарни, где массово отравились люди. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

К текущему моменту следователи провели осмотр мест происшествий. Сотрудники правоохранительных органов занимаются допросом персонала и пострадавших. Точное количество потерпевших устанавливается, расследование находится на контроле в аппарате ведомства.

Инцидент произошел в сетевой пекарне «Хлебница». На данный момент сообщается о 80 пострадавших, которые отравились продукцией, продаваемой в точке общепита. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого у заболевших нашли возбудитель сальмонеллеза. В Роспотребнадзоре отметили, что все жители связали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен.

Ранее в Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами