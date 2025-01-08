Возбуждено дело из-за массового отравления посетителей пекарни Перми

В Перми возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах из-за массового отравления людей в пермской пекарне. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по региону.

«В городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 29 декабря от местных жителей начали поступать жалобы на одну из местных сетей пекарен. Отмечается, что люди чувствовали недомогание после употребления готовой продукции.

В СК добавили, что в ближайшее время следователи проведут осмотр торговых точек и допросят руководство. Точное количество отравившихся неизвестно.

До этого сообщалось, что у заболевших был найден возбудитель сальмонеллеза. В Роспотребнадзоре отметили, что все жители связали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница». После инцидента три точки сети закрыли на сроки от 30 до 90 дней.

Ранее в Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха.