Пожар на птицефабрике в Курской области ликвидирован

МЧС: открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Открытое горение ликвидировано. <…> Ущерб и причина пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 57 человек, 17 единиц техники.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пожар произошел в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». По его словам, для тушения огня привлекаются дополнительные силы и средства МЧС, на место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания считается проблема с электропроводкой. Хинштейн подчеркнул, что угроза для населения отсутствует и он лично контролирует ситуацию.

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