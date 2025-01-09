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Умер известный российский ресторатор

SHOT: один из самых известных рестораторов Москвы Гусев умер в возрасте 53 лет
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Валерий Левитин/РИА Новости

Один из самых известных рестораторов Москвы и совладелец холдинга «Ресторанный синдикат» Кирилл Гусев умер на 54-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед тем как заняться ресторанным бизнесом, Гусев работал банкиром. В 2000-х годах он открыл несколько дорогих светских ресторанов, в числе которых «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», Fish, Nabi, Bistrot, Osteria, Beef Bar и другие. Заведения ресторатора посещали звезды российского шоу-бизнеса, в частности Филипп Киркоров, Ольга Орлова и Инна Маликова.

В 2012-м Гусев получил премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года».

9 января стало известно о смерти российского актера Анатолия Хропова. Ему было 60 лет. Хропов стал известен по ролям в таких сериалах, как «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы». Причина смерти артиста на данный момент неизвестна.

В четверг также сообщалось, что заслуженный работник культуры России Владимир Круглов умер от сердечного приступа в театре им. Вахтангова на 67-м году жизни. Круглов потерял сознание, направляясь в свой кабинет, однако прибывшая на место бригада скорой помощи помочь ему не смогла.

Ранее умер популярный российский стример Spokoynich.

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