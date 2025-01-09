Умер известный российский ресторатор

SHOT: один из самых известных рестораторов Москвы Гусев умер в возрасте 53 лет

Один из самых известных рестораторов Москвы и совладелец холдинга «Ресторанный синдикат» Кирилл Гусев умер на 54-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед тем как заняться ресторанным бизнесом, Гусев работал банкиром. В 2000-х годах он открыл несколько дорогих светских ресторанов, в числе которых «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», Fish, Nabi, Bistrot, Osteria, Beef Bar и другие. Заведения ресторатора посещали звезды российского шоу-бизнеса, в частности Филипп Киркоров, Ольга Орлова и Инна Маликова.

В 2012-м Гусев получил премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года».

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