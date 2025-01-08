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83-летняя петербурженка воспользовалась плитой и получила ожоги 80% тела

В Петербурге женщина получила ожоги 80% тела из-за плиты
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Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге медики спасают женщину, которая получила большое количество ожогов, воспользовавшись плитой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на проспекте КИМа, на Васильевском острове. По предварительной информации, у 83-летней петербурженки загорелась одежда. В результате хозяйка квартиры получила ожог 80% тела, в том числе и лица.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую, ее состояние оценивают как тяжелое. На данный момент она находится в реанимации.

Пострадало ли помещение, не сообщается.

До этого в Иркутской области 76-летнюю пенсионерку госпитализировали после пожара в ее квартире. Пожилая женщина зажгла в помещении свечу, но забыла ее потушить, поэтому вскоре огонь перекинулся на вещи вокруг.

В результате хозяйка квартиры отравилась угарным газом. Пожарные ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров.

Ранее три человека, включая подростка, получили ожоги из-за взрыва в столичном кафе.

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