В Курской области локализовали пожар на птицефабрике

МЧС: в Курской области пожар локализован на площади 5 тыс. квадратных метров

В Курской области пожар на птицефабрике локализовали на площади 5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. передает ТАСС.

По данным ведомства, в результате возгорания пострадал мужчина, его отправили в больницу с ожогами рук.

На месте инцидента задействованы порядка 60 сотрудников и 17 единиц техники. Отмечается, что распространение огня предотвращено пожарными.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пожар произошел в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». По его словам, для тушения огня привлекаются дополнительные силы и средства МЧС, на место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания считается проблема с электропроводкой. Хинштейн подчеркнул, что угроза для населения отсутствует, и он лично контролирует ситуацию.

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