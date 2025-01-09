В Курской области локализовали пожар на птицефабрике

В Курской области пожар на птицефабрике локализовали на площади 5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. передает ТАСС.
По данным ведомства, в результате возгорания пострадал мужчина, его отправили в больницу с ожогами рук.
На месте инцидента задействованы порядка 60 сотрудников и 17 единиц техники. Отмечается, что распространение огня предотвращено пожарными.
До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пожар произошел в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». По его словам, для тушения огня привлекаются дополнительные силы и средства МЧС, на место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.
По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания считается проблема с электропроводкой. Хинштейн подчеркнул, что угроза для населения отсутствует, и он лично контролирует ситуацию.
Ранее дом Хантера Байдена сгорел дотла при пожаре в Калифорнии.