В Подмосковье три человека попали в больницу после массовой драки

В Подмосковье произошла массовая потасовка со стрельбой

В Подмосковье полиция выясняет обстоятельства массовой драки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Дубне, на Центральной улице. По версии правоохранителей, между двумя группами людей произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта один из участников выстрелил.

В результате медики госпитализировали троих пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет, характер их травм и состояние не уточняются.

«Пятеро мужчин в возрасте от 18 до 27 лет доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – поделились в ведомстве.

Сотрудники ведомства изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в установленном порядке.

На данный момент в полиции проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в одной из школ Новой Москвы 40 учеников-мигрантов избили троих подростков, которым позже понадобилась помощь врачей. После инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде компания мужчин вытащила россиянина из машины и избила лопатой.