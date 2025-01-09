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Рейс из Китая в Москву экстренно сел в Красноярске

Рейс из Китая в Москву экстренно сел в Красноярске из-за болезни пассажира
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Воздушное судно, следовавшее из Шанхая в Москву, совершило вынужденную посадку в Красноярске из-за болезни пассажира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«В 15:45 вынужденную посадку в аэропорту Красноярск совершил «Боинг-777» авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Шанхай — Москва, в связи с болезнью пассажира», — говорится в сообщении.

Вместе с больным с рейса сняли его семью — в сумме пять человек. Через два часа после посадки самолет направился в пункт назначения.

Недавно самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший из Алма-Аты в Анталью, совершил вынужденную посадку в Актау из-за неисправности воздушного судна.

Позже выяснилось, что воздушное судно приземлили из-за неисправности предохранительного клапана топливной системы центрального бака. Никто из пассажиров не пострадал, им предоставили временное проживание в местной гостинице, а также питание.

Ранее летевший из Москвы самолет не смог сесть в Термезе из-за тумана.

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