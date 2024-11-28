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Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников

Артемий Лебедев принял сотрудника полиции за мошенника и заблокировал его

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«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как принял полицейских за телефонных мошенников. Подробностями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер рассказал, что как-то ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он решил не продолжать разговор и отключил телефон, будучи уверенным, что чиновники не звонят по телефону.

После этого Лебедеву позвонили еще раз с другого номера. Когда он ответил на звонок, то услышал тот же голос и снова сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Позднее неизвестный написал ему в мессенджере WhatsApp и попросил выйти на связь. Лебедев в ответ на это добавил «мошенника» в «черный список».

Спустя некоторое время в городе к нему подошел человек, показал удостоверение полиции и спросил, почему Лебедев от них «убегает» и не хочет с ними разговаривать.

Блогер отметил, что звонок от настоящих госслужащих очень сложно отличить от звонка мошенника. По его мнению, полиции следует дополнительно оповещать гражданина о звонке, например, через портал «Госуслуги».

Ранее актер Юрий Стоянов рассказал, как «пьет кровь» у телефонных мошенников.

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