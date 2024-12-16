Артемия Лебедева попросили проверить на ЛГБТ-пропаганду из-за «голубого голубка»

Общественница Анна Ильина сообщила в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости», что попросила проверить дизайнера и блогера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за «голубого голубка».

Причиной жалобы в прокуратуру стал логотип города Суздаль, сделанный в студии Лебедева. На нем изображен голубой сокол. Местных жителей не устроил цвет и форма птицы. По их мнению, сокол напоминает голубя. Ильина назвала блогера «антирелигиозным богохульником», которому не место «в городе церквей».

Общественница отметила, что логотип Лебедева нарушает геральдику Суздаля: птица не похожа на сокола в короне, изображенного на официальном гербе Суздаля.

«Он не нужен нам был со своей мазней, которая не имеет отношения к геральдике. Он сделал непонятную птичку, голубка голубого цвета, и логотип поняли так, что он изобразил себя. Он какое право имел лишить нас нашей истории?» — возмутилась активистка.

В октябре Артемий Лебедев призвал постсоветские страны быть благодарными России.

Лебедев прокомментировал новость о том, что во многих учебниках истории стран СНГ Россия представлена как страна-колонизатор. Он заявил, что русские в свое время построили в этих странах электростанции, дороги, подарили им государственность.

Ранее Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников.