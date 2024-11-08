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Диетолог посоветовала россиянам проводить разгрузочные дни на картошке

Диетолог Королева: картофель хорошо подходит для разгрузочных дней

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Freepik.com

Картофель совсем не так вреден, как принято в последнее время считать. На самом деле это полезный овощ, который идеально подходит как монопродукт для разгрузочных дней, а его польза или вред чаще определяется способом приготовления, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Самым полезным считается молодой картофель с тонкой шкуркой, который можно включить в рацион на постоянной основе. В нем мало крахмала, но много полезных углеводов и минералов, отметила врач.

«Крахмал картофель набирает уже ближе к осени, и зимой его будет максимальное количество. В этот же период у картофеля наиболее высокий гликемический индекс, меняется его углеводная составляющая», — пояснила она.

По этой причине зимой слишком часто корнеплод лучше не есть, достаточно двух раз в неделю — так он будет служить организму источником полезных компонентов без создания каких-либо рисков. Но даже если готовить картофель чаще, вреда не будет, главное не переходить только на него на постоянной основе: здоровый рацион обязательно должен быть разнообразным.

Лучше всего есть картофель как гарнир с овощами и зеленью, но не с мясом, рыбой и птицей — так компоненты блюда будут друг другу противоречить, считает Королева. А вот в сочетании с волокнистыми овощами и зеленью он будет полезным источником калия и других минералов.

Наименее полезными видами картофеля считаются жареный, фри и пюре со сливочным маслом — такими блюдами не стоит злоупотреблять, заключила диетолог.

Ранее эксперт перечислила полезные овощи-заменители картофеля.

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