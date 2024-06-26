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Врач оценила эффективность разгрузочных дней для похудения

Врач Чухачева: разгрузочные дни неэффективны для похудения и не очищают организм

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Нет научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения. Также они не оказывают никакого детокс-эффекта на организм. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева.

«Данные текущих исследований говорят о том, что интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не обладают большей эффективностью в снижении массы тела по сравнению с гипокалорийным сбалансированным питанием (когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает ее потребление). Также разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков, – таких терминов в медицине вообще не существует. А с выведением всего ненужного отлично справляются почки, печень, легкие и кишечник», — рассказала врач.

Резкое ограничение калорийности рациона повышает шансы на возврат веса после диеты, подчеркнула врач. Это связано с тем, что после разгрузочного дня человек склонен к перееданию.

«Кроме того, голодание или слишком выраженный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью, запорами. При длительном снижении калорийности рациона ниже 1200 ккал возможно развитие дефицитов витаминов, макро- и микроэлементов (например, железа, витамина B9, B12, кальция), а у девушек — нарушение менструального цикла», — добавила Чухачева.

Ранее врач назвала три группы людей с высоким риском развития диабета.

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