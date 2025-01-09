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Российского подполковника из зоны СВО лишили пенсионных выплат

Подполковника из зоны СВО оставили без пенсии после перевода в другую часть
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Алексей Майшев/РИА Новости

Подполковник из Асбеста Свердловской области, который участвует в специальной военной операции на Украине, лишился пенсии после того, как его перевели из одной воинской части в другую. Об этом сообщил URA.RU депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, мужчине перестали начислять пенсию с мая 2024 года.

«Весной прошлого года его перевели из одной воинской части в другую. В ходе этого перемещения где-то, видимо, «слетела галочка», и заявителю, боевому офицеру, прекратили, с его слов, выплату военной пенсии, которая ему положена по закону. До перемещения из части в часть пенсию платили», — рассказал Иванов.

Он признался, что впервые столкнулся с таким случаем, который не характерен для военнослужащих такого звания. Депутат «взял вопрос в работу», чтобы разобраться с проблемой.

До этого депутат Государственной думы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября 2025 года в России на 4,5% увеличатся военные пенсии. Парламентарий подчеркнула, что после последнего повышения процент замещения пенсий для военнослужащих составил 89,83%, что выше показателей, которые установлены соответствующими нормами законодательства. Бессараб напомнила, что по итогам роста инфляции в 2024 году военные пенсии были повышены на 5,1% вместо запланированных в бюджете 4,5%.

Ранее депутат Госдумы Иванов разозлился, прочитав письмо дочери участника СВО.

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