Депутат Госдумы разозлился, прочитав письмо дочери участника СВО

Депутат Государственной думы Максим Иванов возмутился ситуацией, в которой оказался участник СВО — о положении бойца рассказала его дочь в письме к парламентарию. Историей военного депутат поделился в личном Telegram-канале.

По словам женщины, обратившейся за помощью к Иванову, ее отец, пенсионер МВД, заключил контракт на службу в сентябре 2023 года. Поскольку у него был большой опыт в профессии, его назначили командиром взвода — вместе с солдатами он ходил на штурмы и был «в самом пекле».

«В феврале получил тяжелое ранение. Атака вражеского БПЛА, перебиты ноги, руки. Выжил чудом», — поделился депутат.

Мужчина провел полгода в госпитале и до сих пор продолжает лечение. Дочь мужчины сообщила о проблемах с выплатами отцу. По ее словам, первые месяца на его счет приходило денежное довольствие в размере 10-30 тыс. рублей. Женщина подчеркнула, что сейчас отцу выплачивают большую сумму, но за предыдущие месяцы перерасчет якобы не сделали. Также пенсионера лишили пенсии по выслуге лет.

«Компенсировать начали только в мае текущего года. Сейчас опять прекратили. До сих пор не выплатили страховку за ранение», — перечислил Иванов проблемы в семье бойца.

Среди прочего мужчину из Белгорода регулярно просят приезжать на военно-врачебную комиссию в Ростов-на-Дону, в то время, как он едва может ходить на костылях.

Иванов отметил, что при прочтении письма внутри него «клокотала злость на некоторых начальников и ответственных лиц». Парламентарий подчеркнул, что, ознакомившись с историей, направил материалы в военную прокуратуру.

Ранее в Ставрополе семья иностранцев поселилась у жены бойца СВО и отказалась платить.