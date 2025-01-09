Нижегородцы сообщили о сильном задымлении на Нижегородской ГЭС

Жители Нижнего Новгорода сообщили в соцсетях о сильном задымлении в районе Нижегородской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет Telegram-канал NewsNN.

По словам очевидцев, они видели три пожарные машины, которые ехали в сторону в ГЭС.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил местному изданию NN.RU, что пожар произошел во время ремонта крыши на ГЭС. По его словам, возгорание уже ликвидировано.

8 января в Ленинградской области восьмилетний мальчик получил ожоги в пожаре, который начался из-за обогревателя. Инцидент произошел в СНТ «Восточное-1» в Волховском районе региона. Дачный дом площадью 36 кв. метров загорелся из-за кварцевого обогревателя. В момент пожара внутри находился школьник из Ухты (Республика Коми). Ребенка удалось спасти. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в межрайонной больнице.

Ранее дома голливудских звезд сгорели в результате пожара в Калифорнии.