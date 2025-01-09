В российском регионе обогреватель спровоцировал пожар, в котором сильно пострадал школьник

В Ленобласти спасают школьника, который пострадал в пожаре из-за обогревателя

В Ленинградской области восьмилетний мальчик получил жуткие ожоги в пожаре, который начался из-за обогревателя. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 8 января в СНТ «Восточное-1» в Волховском районе региона. Дачный дом площадью 36 квадратных метров загорелся из-за кварцевого обогревателя. В момент пожара внутри находился школьник из Ухты (Республика Коми). Ребенка удалось спасти. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в межрайонной больнице.

Врачи диагностировали ему ожоги лица, груди, шеи и рук. Также у маленького пациента пострадали дыхательные пути.

До этого в Златоусте 12-летняя девочка спасла свою семью от пожара, вовремя заметив огонь. Школьница заметила, что на придомовой территории загорелась постройка и сразу рассказала об этом отцу.

Ранее в Воронежской области студент спас двоих детей из горящего дома.