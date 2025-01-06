Названа возможная причина контратаки ВСУ в Курской области

Украинские войска могли предпринять попытку контрнаступления в Курской области, чтобы продемонстрировать свои возможности в преддверии визита в Киев будущего специального посланника Вашингтона Кита Келлога. Об этом заявил политтехнолог Михаил Павлив, пишет ТАСС.

По его словам, 2 января в столице Украины состоялось секретное совещание с участием представителей военно-политического руководства страны. Заседание прошло в новом формате, так как не являлось встречей Совета национальной безопасности Украины или «ставкой верховного главнокомандующего».

Эксперт уточнил, что целью совещания была выработка решений, касающихся действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогодние праздники.

«Попытка наступательной операции в Курской области — это часть решений, принятых на секретном совещании <...>. Это имеет отношение непосредственно к предстоящему вояжу Кита Келлога, спецпосланника [избранного президента США Дональда] Трампа по Украине», — пояснил политтехнолог.

Как сказал Павлив, украинское руководство хотело показать свои успехи перед визитом Келлога и убедить американские власти в необходимости продолжать так называемые «успешные операции».

В то же время эксперт обратил внимание, что ВСУ намерены удерживать позиции в Курской области до тех пор, пока в переговорном процессе не наметятся какие-либо изменения. Таким образом Киев планирует доказать зарубежным партнерам, что способен добиться успеха.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался о контратаке ВСУ.