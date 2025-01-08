В Херсонской области мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ

РИА Новости: в Алешках мирный житель пострадал при атаке ВСУ

В Херсонской области в Алешках мирный житель получил ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 36 артиллерийских ударов. Он отметил, что 22 удара произошли днем, а 14 зафиксировали ночью.

«В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил мирный житель», — заявил источник агентства.

Он подчеркнул, что обстрелам подверглись десять населенных пунктов.

До этого губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что армия Украины с начала 2025 года усилила обстрелы населенных пунктов Херсонской области. По его словам, для нанесения террористических ударов украинские военные используют ствольную артиллерию, беспилотные летательные аппараты и высокоточные ракеты. Они пытаются навредить местным жителям «всеми возможными способами».

Он также отметил, что от ударов противника особенно страдает Новокаховский городской округ.

Ранее на Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона.