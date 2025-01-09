Названы сроки запуска атомной электростанции в Челябинской области

Первый блок Южноуральской АЭС в Челябинской области будет запущен в 2038 году

Первый энергоблок Южноуральской атомной электростанции (АЭС) будет запущен в поселке Метлино Челябинской области в 2038 году. Об этом сообщается в утвержденной правительством «Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», которая опубликована на сайте кабмина.

В документе отмечается, что в 2038 году заработает первый энергоблок Южноуральской АЭС на быстрых нейтронах. Строительство станции начнется в ближайшее время в Озерском городском округе. Мощность первого блока составит 1255 МВт. Второй энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2040 году, после чего мощность АЭС вырастет до 2510 МВт.

Строить АЭС начали в поселке Метлино еще в 1982 году, но работа была остановлена после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Проект был свернут в 1993 году из-за нехватки средств.

Также в документе указано, что до 2042 года в России планируется построить 11 больших и малых атомных электростанций. Помимо Челябинской области, новые АЭС появятся в Свердловской, Ростовской и Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО и Республике Саха (Якутия).

Ожидаемый прирост мощности электростанций страны к 2042 году составит 91,168 млн кВт и в целом достигнет 302,132 млн кВт. К 2042 году установленная мощность всех АЭС России должна достигнуть 45 841 МВт, или 15,9% от общей мощности всех электростанций страны.

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