Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как начать работу в новом году без стресса

Врач Муценко: стоит составить список задач на первые в новом году рабочие дни
close
H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы без стрессов вернуться к обычному ритму жизни после новогодних праздников, следует перейти на легкую сбалансированную пищу, богатую витаминами и минералами, а также постепенно увеличивать физическую активность. Такой совет дала заведующая Детской поликлиникой №3 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Ольга Муценко. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Нельзя, по ее словам, забывать и о психологической подготовке.

«Составьте список задач на первые рабочие дни, чтобы избежать стресса. Настройтесь на позитивный лад, вспомните свои достижения и цели. Обсудите с коллегами планы, поделитесь впечатлениями о праздниках. Это укрепит командный дух и облегчит адаптацию», — отметила специалист.

Она также порекомендовала не бояться делегировать задачи в случае ощущения перегрузки.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина до этого говорила, что первый рабочий день после новогодних праздников важно начинать с обмена впечатлениями в беседе с коллегами. Это позволит создать дружелюбную атмосферу и влиться в команду, объяснила она. После такого разговора можно приступать к обсуждению рабочих задач.

Ранее врач перечислила продукты для восстановления после новогодних праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами