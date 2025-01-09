Россиянам рассказали, как начать работу в новом году без стресса

Чтобы без стрессов вернуться к обычному ритму жизни после новогодних праздников, следует перейти на легкую сбалансированную пищу, богатую витаминами и минералами, а также постепенно увеличивать физическую активность. Такой совет дала заведующая Детской поликлиникой №3 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Ольга Муценко. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Нельзя, по ее словам, забывать и о психологической подготовке.

«Составьте список задач на первые рабочие дни, чтобы избежать стресса. Настройтесь на позитивный лад, вспомните свои достижения и цели. Обсудите с коллегами планы, поделитесь впечатлениями о праздниках. Это укрепит командный дух и облегчит адаптацию», — отметила специалист.

Она также порекомендовала не бояться делегировать задачи в случае ощущения перегрузки.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина до этого говорила, что первый рабочий день после новогодних праздников важно начинать с обмена впечатлениями в беседе с коллегами. Это позволит создать дружелюбную атмосферу и влиться в команду, объяснила она. После такого разговора можно приступать к обсуждению рабочих задач.

Ранее врач перечислила продукты для восстановления после новогодних праздников.