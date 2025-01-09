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Врач перечислила продукты для восстановления после новогодних праздников

Врач Джутова: сезонные овощи помогут восстановиться после новогодних праздников
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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

После новогодних праздников следует включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на органы пищеварения. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Хорошими источниками клетчатки являются овес, киноа, бурый рис. Вместо жирного мяса отдавайте предпочтение курице или рыбе. Овощи на пару, авокадо и орехи — отличные добавки в меню», — сказала специалист.

Она также посоветовала не забывать о сезонных овощах, таких как морковь, капуста, картофель, свекла и репа. Они полезны для поддержания нормального обмена веществ, пояснила Джутова.

Врач подчеркнула, что после праздников не стоит пытаться сразу избавиться от набранных лишних килограммов, прибегая к голоданию и строгим диетам. Лучше вернуться к сбалансированному питанию и плавно восстановить обмен веществ.

Первым шагом, по ее словам, должно стать регулярное и дробное питание. Необходимо есть 5-6 раз в день, чтобы уровень лептина — гормона, регулирующего аппетит, — был в норме.

Ранее врач назвала правила детокса после новогодних праздников.

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