Врач перечислила продукты для восстановления после новогодних праздников

После новогодних праздников следует включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на органы пищеварения. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Хорошими источниками клетчатки являются овес, киноа, бурый рис. Вместо жирного мяса отдавайте предпочтение курице или рыбе. Овощи на пару, авокадо и орехи — отличные добавки в меню», — сказала специалист.

Она также посоветовала не забывать о сезонных овощах, таких как морковь, капуста, картофель, свекла и репа. Они полезны для поддержания нормального обмена веществ, пояснила Джутова.

Врач подчеркнула, что после праздников не стоит пытаться сразу избавиться от набранных лишних килограммов, прибегая к голоданию и строгим диетам. Лучше вернуться к сбалансированному питанию и плавно восстановить обмен веществ.

Первым шагом, по ее словам, должно стать регулярное и дробное питание. Необходимо есть 5-6 раз в день, чтобы уровень лептина — гормона, регулирующего аппетит, — был в норме.

Ранее врач назвала правила детокса после новогодних праздников.