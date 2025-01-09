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Психолог объяснила, как пережить первый рабочий день после новогодних праздников

Психолог Мазанкина: после отдыха в Новый год важно правильно приступать к работе
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Shutterstock

Первый рабочий день после новогодних праздников важно начинать с обмена впечатлениями в беседе с коллегами. Это позволит создать дружелюбную атмосферу, влиться в команду, объяснила эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина. После такого разговора о прошедших праздниках можно обсуждать рабочие задачи, отметила она в беседе с RT.

Психолог призвала не заводить на работе негативные беседы о праздниках, сделав упор на позитивный настрой — по ее мнению, это повысит продуктивность, вдохновит сотрудников и сгладит резкий переход от выходных к работе. После обмена впечатлениями она предложила обсудить планы и рабочие задачи на ближайшее время.

«Выполняйте сначала легкие задачи, которые не требуют большой концентрации. Это поможет вашему мозгу плавно включиться в работу и постепенно войти в ритм. Затем переходите к более сложным задачам», — отметила психолог.

Она призвала не откладывать работу на потом, а делать все постепенно, выписав поставленные задачи в порядке приоритета. Нельзя игнорировать перерывы на отдых и обед, так как они обеспечивают необходимый уровень энергии, помогают сохранять мотивацию и способность концентрироваться, заключила специалист.

Напомним, психолог Станислав Самбурский рассказал в беседе с «Газетой.Ru» о важности своевременного убирания новогодней елки. По его словам, с эмоциональной точки зрения это значит закрытие периода праздников и переход к обычной жизни. Однако если сделать это слишком рано, можно погрузиться в грусть от быстро прошедших праздников.

Ранее сообщалось о планах провести крупнейший в мире эксперимент по счастью.

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