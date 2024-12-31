В Ленобласти 87-летняя пенсионерка загорелась от газовой плиты и не выжила

В Ленобласти не спасли пенсионерку, загоревшуюся от газовой плиты

В Ленобласти женщину госпитализировали после того, как она загорелась из-за газовой плиты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в начале декабря, в квартире на Чкаловской улице. По данным издания, 87-летняя пенсионерка находилась в своей квартире, когда огонь от плиты перекинулся на нее.

Приехавшие на место медики направили пострадавшую в больницу с ожогами 31% тела, в том числе на голове, шее и руке. После произошедшего специалисты оказывали пациентке всю необходимую помощь более двух недель, но спасти ее не удалось.

До этого в Амурской области женщина получила ожоги во время ссоры с сожителем. По версии следствия, пара выпивала, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, и пострадавшая заявила, что заберет детей и уйдет от возлюбленного.

Недовольный угрозой мужчина взял канистру с бензином, облил партнершу и поджег. В результате у нее диагностировали ожоги 55% тела, спасти ее не удалось.

Ранее при пожаре в Таиланде пострадали несколько туристов.