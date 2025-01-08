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В Ростове рецидивиста задержали за попытку устроить фейерверк в банке

В Ростове мужчину задержали за попытку поджечь петарды в отделении банка
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове мужчину подозревают в попытке поджечь фейерверки в отделении банка. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел на улице Казахская. Очевидцы заметили, как неизвестный ходил около банкомата с петардами в руках и обратились в полицию.

Приехавшие на место правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к ответственности.

«Мужчина ранее был судим по статьям 314 (уклонение от отбывания лишения свободы), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 131 (изнасилование) и 158 (кража) УК РФ», – сообщается в публикации.

На данный момент в полиции проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего и намерения подозреваемого.

До этого во Владивостоке женщину задержали за запуск фейерверков в отделении банка. По данным МВД, она поверила телефонным мошенникам, которые выманили у нее более двух миллионов рублей и предложили ей пойти в финансовое учреждение, чтобы задержать «нечистых на руку работников».

Ранее россиянка запустила салют на 150 залпов в квартире по указанию мошенников и устроила пожар.

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