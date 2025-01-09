Россиянам назвали главные правила по восстановлению питания после Нового года

После новогодних праздников нужно уделить внимание восстановлению питания и формированию рациона. В первую очередь рекомендуется убрать все соленья, приторные десерты, майонез, острые закуски и алкоголь — половина меню должна состоять из зелени, овощей и фруктов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В кишечнике после праздничных застолий должна восстановиться полезная флора, чему способствуют яблоки, свекла и ферментированные продукты — кефир, йогурт, творог, сыр, квашеная капуста. Они помогают кишечнику за счет содержания пробиотиков, лактобацилл, бифидобактерий.

Что касается сладкого, то можно включить в рацион темный шоколад, но допустимо есть не более 40 граммов в день. Работу печени поможет улучшить зеленый чай. Он также, наряду с цитрусовыми и болгарским перцем, помогает бороться с воспалительными процессами.

Отдавать предпочтение нужно цельному зерну, а не очищенному — например, лучше выбрать обычную гречку вместо гречневых хлопьев. Хлеб тоже должен быть грубый, злаковый и цельнозерновой. Также важно включить в рацион жирную рыбу — скумбрию, тунец, лосось, форель, сельдь. В неделю рекомендуется съедать не менее 340 граммов. Она насыщает организм полиненасыщенными жирными кислотами и защищает печень.

Специалисты также советуют пить больше воды и двигаться — лучше всего заниматься спортом на постоянной основе.

Напомним, диетологи советуют после новогодних праздников включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на органы пищеварения. В том числе рекомендуется чаще готовить овес, киноа, бурый рис, заменить жирное мясо на курицу или рыбу.

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