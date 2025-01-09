Россиянам объяснили, как быстро сбросить вес после новогодних праздников

После новогодних праздников не стоит пытаться сразу избавиться от набранных лишних килограммов, прибегая к голоданию и строгим диетам. Лучше вернуться к сбалансированному питанию и плавно восстановить обмен веществ. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Первым шагом должно стать регулярное и дробное питание. Старайтесь есть 5-6 раз в день, чтобы уровень лептина — гормона, регулирующего аппетит, — был в норме. Это поможет снизить чувство голода и улучшить метаболизм», — отметила Джутова.

Завтрак, по ее словам, должен быть обязательным, поскольку он запускает обмен веществ на весь день. Последний же прием пищи следует планировать за 3-4 часа до сна, чтобы съеденное не откладывалось в виде жира.

Также она посоветовала соблюдать питьевой режим, чтобы ускорить процессы детоксикации в организме.

Диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Юлия Атаманова в свою очередь порекомендовала после новогодних праздников добавить в питание больше овощей и кисломолочных продуктов, пить достаточное количество воды и уменьшить потребление красного мяса.

Ранее врач рассказал, как быстро войти в режим после новогодних праздников.