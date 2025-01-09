Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли топ самых полезных продуктов зимой

ОСН: капуста, тыква и дайкон – это незаменимые продукты зимой
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Зимой человек чаще мерзнет и расходует больше энергии, чем в другие времена года. По этой причине есть хочется чаще обычного. Лучше всего сделать акцент на продуктах, которые в этот период являются незаменимыми источниками полезных веществ. На первом месте — капуста, причем как обычная, так и квашеная, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Квашеная капуста в холодное время года особенно полезна, так как в ней много клетчатки и витамина С. Она налаживает пищеварение, укрепляет иммунитет. Не менее важны блюда из свежей капусты — их также нужно включить в рацион зимой, считают специалисты.

Второй по важности продукт — это тыква, богатая витаминами А, С, Е, К, А, а также кальцием и пектином. Она улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет, подчеркивают эксперты. По их словам, не менее полезны для здоровья такие корнеплоды, как дайкон, репа, редька и морковь. В них много нужных организму микроэлементов. Так, например, в дайконе содержатся практически все необходимые минералы.

Специалисты рекомендуют включать зимой в рацион авокадо, в котором, помимо прочего, содержатся насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины A, группы B, фолиевая и пантотеновая кислоты, а также хурму — это мощный антиоксидант, обладающий противовирусным действием. Помогают в холодное время года иммунитету и цитрусовые. Еще один плюс мандаринов и апельсинов в том, что они повышают настроение, отмечают эксперты. Также они рекомендуют употреблять зимой рыбу, орехи, овсянку, сало и красное мясо.

Напомним, диетологи советуют после новогодних праздников включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на органы пищеварения. В том числе рекомендуется чаще готовить овес, киноа, бурый рис, заменить жирное мясо на курицу или рыбу.

Ранее был назван неожиданный продукт, продлевающий жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами