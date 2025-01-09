Россиянам раскрыли топ самых полезных продуктов зимой

Зимой человек чаще мерзнет и расходует больше энергии, чем в другие времена года. По этой причине есть хочется чаще обычного. Лучше всего сделать акцент на продуктах, которые в этот период являются незаменимыми источниками полезных веществ. На первом месте — капуста, причем как обычная, так и квашеная, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Квашеная капуста в холодное время года особенно полезна, так как в ней много клетчатки и витамина С. Она налаживает пищеварение, укрепляет иммунитет. Не менее важны блюда из свежей капусты — их также нужно включить в рацион зимой, считают специалисты.

Второй по важности продукт — это тыква, богатая витаминами А, С, Е, К, А, а также кальцием и пектином. Она улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет, подчеркивают эксперты. По их словам, не менее полезны для здоровья такие корнеплоды, как дайкон, репа, редька и морковь. В них много нужных организму микроэлементов. Так, например, в дайконе содержатся практически все необходимые минералы.

Специалисты рекомендуют включать зимой в рацион авокадо, в котором, помимо прочего, содержатся насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины A, группы B, фолиевая и пантотеновая кислоты, а также хурму — это мощный антиоксидант, обладающий противовирусным действием. Помогают в холодное время года иммунитету и цитрусовые. Еще один плюс мандаринов и апельсинов в том, что они повышают настроение, отмечают эксперты. Также они рекомендуют употреблять зимой рыбу, орехи, овсянку, сало и красное мясо.

Напомним, диетологи советуют после новогодних праздников включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на органы пищеварения. В том числе рекомендуется чаще готовить овес, киноа, бурый рис, заменить жирное мясо на курицу или рыбу.

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