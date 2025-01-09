На Кубани школьнику оторвало два пальца из-за взрыва петарды

В Сочи восьмилетний мальчик серьезно пострадал после взрыва петарды. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

Инцидент произошел 6 января. Ребенок нашел дома пиротехнику, которую приобрела его мать, и решил развлечься. Он самостоятельно поджег петарду и держал ее в руках, а когда она упала, поднял ее. В итоге та взорвалась у него в руке. В результате случившегося мальчику оторвало два пальца на левой руке. Также несовершеннолетний получил контузию глаза, у него травмировано лицо.

Сейчас врачи одной из краевых больниц оказывают пострадавшему помощь.

До этого в Ижевске мужчина получил рваные раны из-за взорвавшейся в руке петарды. Мужчина в шутку поджег пиротехнику в квартире. Он планировал потушить ее в ванной, но не успел. Ему потребовалась помощь врачей.

Ранее в Марий Эл подросток лишился кисти из-за найденной на улице петарды.