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На Урале подростки ограбили ларек с пиротехникой и избили прохожего

В Нижнем Тагиле подростки ограбили киоск с пиротехникой
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области подростки за ночь дважды ограбили ларек с фейерверками и напали на прохожего. Об этом сообщает портал «Тагил Life».

В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личности подростков, которые дважды ограбили магазин пиротехники. Молодые люди разбили окно, устроили погром в торговой точке и украли петарды.

«Видимо, им показалось этого мало, и под утро они вернулись», — поделились местные жители.

Также злоумышленники напали на улице на прохожего, мужчину избили и ограбили. Владелец торговой точки и пострадавший обратились с заявлением в правоохранительные органы, юношей разыскивает полиция. По словам очевидцев, молодые люди имели при себе оружие.

До этого сообщалось, что в Хакасии подросток ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери. Рассчитываться за покупку юноша не планировал, когда флорист протянула цветы, он отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения. Сотрудница торговой точки обратилась в правоохранительные органы, вора удалось оперативно задержать.

Ранее россиянин ночью пробрался в торговый центр и прятался от охраны за стойками с одеждой.

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