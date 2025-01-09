В Ростове-на-Дону суд начнет рассмотрение дела обвиняемого в попытке отравления летчиков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, подозреваемому было предъявлено обвинение по статье о террористическом акте и госизмене.

В совершении преступления подозревается Егор Семенов, который в 2022 году получил российское гражданство, а в апреле 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Ему поручили организовать расправу над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны в обмен на денежное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей.

До этого подполковник запаса Сергей Литвинов, который невольно стал очевидцем событий, заявил, что летчиков пытались отравить при помощи праздничного торта, однако один из военных не потерял бдительность и приказал убрать отравленный десерт и спиртные напитки с праздничного стола.

Ранее сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии.