Неизвестный прислал в офис премьер-министра Бельгии письма с токсичным порошком. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По данным издания, письма попали в офис еще 22 ноября, но прокуратура Бельгии сообщила о нем лишь в январе, когда эксперты установили, что было в конвертах. В письмах был стрихнин — токсичный порошок, который используется в сельском хозяйстве как пестицид.

Из-за контакта с отравленными письмами сотруднице офиса премьера потребовалась госпитализация, отметили журналисты.

До этого старший сын ныне избранного президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. По данным СМИ, у дома Трампа-младшего было замечено множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты. Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, и находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате.

Также сообщалось, что у российского посольства в Афинах нашли подозрительный конверт с белым порошком.

Ранее в Испании пенсионер получил 18 лет за взрывчатку, отправленную в посольство Украины.