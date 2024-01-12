У российского посольства в Афинах обнаружили подозрительный конверт

У российского посольства в Афинах нашли подозрительный конверт с белым порошком. Об этом сообщает афинская газета Naftemporiki.

«По информации, переданной общественным телевидением, в конверте находился порошок неизвестного на данный момент состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия были вызваны полицейские силы, а также пожарная команда для проведения проверки.

В ноябре сообщалось, что власти как минимум двух американских штатов расследуют волну подозрительных конвертов с порошкообразным веществом внутри, пришедших в избирательные комиссии. В материале поясняется, что письма пришли, в частности, в избиркомы города Вашингтон, штат Джорджия. По информации правоохранителей, анализ показал, что вещество в конверте оказалось фентанилом (опиоидный анальгетик), а в другом письме, отправленном в избирательную комиссию в штате Вашингтон, была пищевая сода.

Ранее в здание ВГТРК принесли конверт с неизвестным веществом.