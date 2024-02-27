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Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком

The Daily Beast: старший сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком

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Rebecca Blackwell/AP

Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. Об этом пишет The Daily Beast.

По данным издания, у дома Трампа-младшего было замечено множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты. Его представитель подтвердил информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не выяснили, что было в письме, однако не считают порошок опасной субстанцией.

В публикации со ссылкой на три источника говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, и находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате.

12 января сообщалось, что у российского посольства в Афинах нашли подозрительный конверт с белым порошком.

В ноябре 2023 года власти как минимум двух американских штатов расследовали волну подозрительных конвертов с порошкообразным веществом внутри, пришедших в избирательные комиссии. В материале ABC News пояснялось, что письма пришли, в частности, в избиркомы города Вашингтон, штат Джорджия. По информации правоохранителей, анализ показал, что вещество в конверте оказалось фентанилом (опиоидный анальгетик), а в другом письме, отправленном в избирательную комиссию в штате Вашингтон, была пищевая сода.

Ранее в здание ВГТРК принесли конверт с неизвестным веществом.

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