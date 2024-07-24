Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании пенсионер получил 18 лет за взрывчатку, отправленную в посольство Украины

В Испании пенсионеру дали 18 лет за попытку взорвать посольство Украины

close
100%
Depositphotos

В Испании пенсионер, который отправил письмо с взрывчаткой в украинское посольство, был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Испании вынес решение о наказании 74-летнего мужчины за то, что в конце 2022 года он отправил шесть посылок со взрывчатыми веществами в посольство Украины и другие учреждения в стране.

Помимо украинского посольства, конверты с взрывчаткой также получили оружейная компания, производившая вооружение для Украины, канцелярия премьер-министра Испании, министерство обороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США в Испании.

Большинство посылок были успешно обезврежены, однако один из сотрудников украинского посольства Николай Величко получил легкие травмы.

Суд отметил, что Паскуаль стремился вызвать «значительный переполох в испанском обществе», чтобы оказать давление на правительства Испании и США с целью прекращения их поддержки Украины в конфликте с Россией.

Суд назначил Паскуалю 10 лет лишения свободы за терроризм и 8 лет за изготовление взрывчатки. Кроме того, он обязан выплатить Величко €1500 в качестве компенсации.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами