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В Мариуполе во время ссоры женщина отрезала мужчине половой орган ножом

РЕН ТВ: в Мариуполе женщина отрезала знакомому половой орган во время ссоры
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Мариуполе женщину подозревают в нанесении серьезных травм молодому человеку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 4 января, но о произошедшем стало известно только сейчас. По словам собеседника, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, во время которого вторая схватилась за нож и нанесла удар знакомому.

В результате она отрезала молодому человеку половой орган. О том, в каком состоянии находится пострадавший, не сообщается.

Что именно стало причиной ссоры, не сообщается. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Татарстане ревнивая местная жительница нанесла сожителю травмы паха. Пара выпивала, но в какой-то момент женщина решила напасть на мужчину.

Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, пугающих последствий после травмы удалось избежать.

Ранее в Петербурге женщина укусила возлюбленного за пах.

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