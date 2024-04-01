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Ревнивая россиянка попыталась отрезать мужу половой орган

В Татарстане женщина пыталась отрезать сожителю половой орган из ревности

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Менделеевске местная жительница нанесла сильные ранения во время бытовой ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 116 Казань».
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ЧП произошло 25 марта в одной из квартир города Менделеевска. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как обнаженный мужчина весь в крови лежит на полу квартиры, рядом с ним находятся сотрудники скорой помощи и полиции.

По предварительной информации, женщина выпивала вместе с сожителем. В какой-то момент она нанесла ему проникающие ножевые ранения. По неподтвержденным данным, россиянка попыталась отрезать мужчине половой орган.

Как стало известно изданию Kazanfirst, мужчина госпитализирован, жутких последствий, описанных источником Telegram-канала, удалось избежать.

Ранее россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган.

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