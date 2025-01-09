Врач назвала условие, при котором вода по утрам принесет пользу здоровью

Стакан воды с утра будет полезен, только если выпить его натощак за 20-30 минут до еды. В этом случае начинает стимулироваться пищеварение, запускаются процессы метаболизма и очищения организма. Но это должна быть строго чистая и негазированная вода, объяснила эндоскопист, хирург ГБУЗ МО «Дубненская больница» Екатерина Дегтярева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Вода натощак снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает тромбоз вен, запор и дивертикулярную болезнь толстой кишки. Еще один положительный фактор – это поддержание здорового веса, отметила врач.

Количество необходимой после пробуждения воды зависит от индивидуальных факт оров, в том числе возраста, веса и питания, но чаще показано выпивать один стакан воды натощак.

«Первый стакан жидкости, принятый до пищи, позволяет запустить работу всех органов. Этот простой ритуал подготавливает наш организм к дню, стимулируя пищеварительную систему и улучшая общее состояние», – считает Дегтярева.

Осторожно с водой натощак нужно быть людям с болезнями сердца, высоким давлением, отеками. При желчнокаменной болезни вода натощак усиливает давление камней в путях, а при ГЭРБ возникает рефлюкс желчи в пищевод, заключила врач.

Напомним, медики также подчеркивают, что один или несколько стаканов воды после пробуждения помогают восстановить водный баланс в организме после потери жидкости во сне. Это снижает риск образования тромбов, помогает мозгу лучше работать, запускает работу ЖКТ и мочевыводящей системы.

Ранее врач рассказала, почему по утрам нужно пить воду натощак.