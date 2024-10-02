Россиянам рассказали о пользе стакана воды натощак утром

Привычка пить воду натощак по утрам не только помогает организму проснуться, но и приносит большую пользу для здоровья и красоты, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

В частности, по ее словам, один или несколько стаканов воды после пробуждения помогают восстановить водный баланс в организме после потери жидкости во сне. Это важно, поскольку при загустении крови увеличивается и риск образования тромбов. Кроме того, более жидкая кровь помогает мозгу лучше работать, ведь вместе с этим улучшается и его питание. Кроме того, запускается работа желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы.

«Вместе с этим запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается», — добавила Устинова.

«Вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос, потому такая привычка положительно отразится и на внешности. Конечно, важно пить ее не только по утрам, но и в течение всего дня. А в совокупности со сбалансированным питанием это обязательно даст свои плоды», — добавила специалист.

Кроме того, как рассказала врач, вода по утрам улучшает работу лимфатической системы, что помогает организму более эффективно бороться с вредными микроорганизмами. Кроме того, снижается риск образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей.

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