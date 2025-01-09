Врач рассказала, как защититься от свиного гриппа

Соблюдение правил гигиены и ношение масок помогут защититься от свиного гриппа. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-хирург Екатерина Дмитренко.

По ее словам, стоит также избегать мест большого скопления людей. В сезон гриппа врач советует проходить вакцинацию и придерживаться здорового образа жизни. В частности, стоит правильно питаться, наладить сон и заниматься физической активностью, чтобы укрепить иммунитет, уточнила Дмитренко.

«Соблюдение простых мер предосторожности позволит защитить себя и своих близких в этот сезон острых респираторных вирусных инфекций», — добавили в сообщении.

В начале января Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксирован характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций. По данным ведомства, в структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям. Россиянам напомнили, что вирус гриппа часто передается при кашле и чихании, а в случае развития осложнений может приводить к пневмонии.

Ранее россиянам перечислили симптомы доминирующего в этом году варианта гриппа.